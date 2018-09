Hvem kan fange flest fisk i Engsøen?

Grindsted: Hvor mange kilo brasen kan du fange?

Mange? I så fald kan du være med i opløbet om sejren i årets fiskekonkurrence, som er arrangeret af Grindsted Sportsfiskerforening og Billund Kommune. Konkurrencen foregår søndag den 9. september mellem 10 og 14, hvor det i Engsøen i Grindsted gælder om at fange så mange kilo brasen som muligt.

Der bliver konkurreret i en juniorrække, hvor deltagerne må være op til 18 år, samt i en række for voksne.

Vinderen, som er den, der fanger flest kilo fredfisk, vil ud over en førstepræmie på 500 kroner kunne glæde sig over det faktum, at vedkommende har været med til at sikre Engsøen en bedre biologi og en bedre økologisk tilstand. Et af formålene med fiskekonkurrencen er nemlig at få flest muligt fredfisk op af vandet, da det vil gøre gavn for søens biologi.

Tilmelding til konkurrencen kan ske via hjemmesiden www.fiskekort.dk.