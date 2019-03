Hvedemarken, Bivej eller Skrankepavernes Vej? Læserne foreslår nyt vejnavn.

I den mere kuriøse afdeling er der forslag om at kalde vejen for Skrankepavernes Vej, mens forslag som Legovej og Duplovej - selvom de om nogen relaterer sig til Billund - formentlig vil blive afvist med samme begrundelse, som det ikke blev tilladt at kalde vejen for Rasvej: Et vejnavn må ikke relatere sig til en bestemt virksomhed.

Billund: Det er meget muligt, at den nye stump vej, der er lavet som en sidevej til Sdr. Elkjærvej, hverken må hedde Aquavej, Stensgårdvej eller Rasvej. Men det betyder ikke, at der ikke er en masse forslag til, hvad vejen så kan komme til at hedde.

Nej til flere forslag

Vejen har nu været åben i flere måneder, men den har endnu ikke fået et navn. Det skyldes, at Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som står for godkendelse af vejnavne i Danmark, ikke ville godkende navnet Aquavej. Årsagen er den simple, at vejnavne skal følge dansk retsstavning, og navnet skulle derfor være Akvavej.

Billund Aquaculture, som har adresse på Montanavej, er den eneste virksomhed, der har adgang til den nye sidevej. Virksomheden foreslog udover Aquavej, at vejen kunne hedde Stensgårdvej eller Rasvej. Det første med henvisning til Stensgård Holding, som ejer virksomheden, mens Rasvej ville være en forkortelse for Recirculation Systems for Aquaculture, som virksomheden beskæftiger sig med. Disse forslag duede altså ikke.

En mulighed, som allerede har været oppe at vende, er, at vejen kan blive kaldt Vandvej. Det er op til politikerne i teknik- og miljøudvalget at fastsætte et vejnavn, og det vil ske inden længe.