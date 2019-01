Hvad glæder du dig mest til i 2019?

Annu Jantunen, 31 år, Finland:- At der kommer en ny regering i Finland!Annu besøger sin veninde, som er en tidligere arbejdskollega fra Finland. Veninden bor i Horsens med sin danske mand og sammen er de taget til Billund for at besøge Lego House.- Jeg vil gerne have et nyt job. Det må gerne være inden for sport. Måske management eller kommunikation. Men jeg ønsker også, at vi får en ny regering i Finland. En regering, som tænker mere i mennesker end penge. Det ville være godt for Finland.Foto: Martin Ravn

Billy Cheung, 41 år, USA:- At få et nyt job!- Den virksomhed, som jeg arbejder for, er flyttet uden for New York, hvor jeg bor. Så jeg søger et nyt job, så jeg ikke skal rejse så langt hver dag. Og hvis jeg samtidig kan tjene lidt flere penge, vil det være fantastisk.Det er anden gang, Billy Cheung besøger Danmark, som han er meget glad for. - Her er så smukt, meget rent og jeg elsker menneskerne. Selv tyvene er flinke, siger han med et glimt i øjet. Sidst jeg besøgte København, fik jeg stjålet min rygsæk på en restaurant. Det var så forfærdeligt. Men da jeg gik udenfor, stod den op ad den nærmeste skraldespand. Kun kontanterne var væk.Foto: Martin Ravn

Dana Thomsen, 5 år, børnehaven i Tingparken:- At komme i skole!- Nogle af mine bedste veninder her fra børnehaven er nemlig startet i skolen, og dem vil jeg gerne være sammen med igen. Og så skal jeg bruge en computer og en lineal, når vi skal lave lektier. Det glæder jeg mig til, for jeg er den ældste i vores familie. - Vi er fire piger, Astrid, Julie og min mor. Der er kun en dreng, og det er min far. Men det er han ikke ked af, selv om vi tit laver ballade. Desuden glæder jeg mig til at komme på ferie igen. Vi var nemlig ikke på ferie sidste sommer, fordi min lillesøster Astrid først skal blive lidt større.Foto: Martin Ravn

Else Uhrskov, 62 år, førtidspensionist fra Grindsted.- At jeg ikke længere skal plages af sygdom!Else lider af en sjælden nervesygdom, som meget få personer har i Danmark. Immunforsvaret er overaktivt og angriber leveren og nervebanerne. I seks år har hun ikke haft nogen følelse i sine hænder. Hun har været meget træt og manglet overskud. - Men først i november startede jeg på en ny behandling i Odense, hvor jeg fik gammaglobulin. Det virker, og nu er min følelse på vej tilbage i hænderne. Det er helt fantastisk, jeg er så glad! Nu skal jeg endelig være sammen med min familie og mit barnebarn, uden at det hele skal handle om sygdom. Jeg vil gerne i haven og ud at rejse, gøre noget mere. - Min mand fyldte 70 år tilbage i januar, og min gave var en rejse. Den skal indløses i det nye år, hvor jeg også håber, glæden ved livet igen kommer til mig.Foto: Martin Ravn

Huda Husein, 14 år, Singapore:- At uddanne mig til sygeplejeske!- Jeg vil gerne bidrage til samfundet. Folk lider mange steder. Der er krig og økonomisk ustabilitet. Jeg ville ønske, at der var mere fred og forståelse mellem mennesker. Som sygeplejeske kan jeg hjælpe andre. Mit ønske er også, at Singapore går forrest i forhold til uddannelse, innovation og teknologi. Derfor er jeg og min familie kommet til Danmark og for at besøge Lego House, fordi de er førende inden for områderne. Foto: Martin Ravn

Li Ting Huang, 30 år, Kina:- At der ikke kommer mere smog!Li Ting Huang arbejder for at skabe et Earthship i Hunan-provinsen. Det er et pyramideformet hus, som skal oplyse og inspirere til en grøn og bæredygtig fremtid, hvor byer og mennesker lever i pagt med naturen, baseret på den nyeste og mest visionære teknologi. Som Hyperloop, et højhastighedstog, der forbinder byer og lande via undergrundstunneler, så flyvning kan minimeres. Eller flydende byer med cirkulær fødevareproduktion og genbrug af samtlige materialer.Desuden ønsker Li Tung Huang, at hendes mand og deres to engelske hyrdehunde lever lykkeligt. Og i Kina er et lykkeligt liv et langt liv, hvilket sætter hendes første udtalelse i perspektiv.Foto: Martin Ravn

Liam Rejsenhus, 5 år, børnehaven i Tingparken:- At blive storebror!- Der er en baby inden i min bonusmors mave. Det er en dreng, har jeg fået at vide. Så jeg glæder mig til at blive storebror. Men jeg glæder mig også til at komme i skole efter sommerferien. Jeg har hørt, man får lektier for. Det siger min storesøster Isabella i hvert fald. Liams største ønske for 2019 er at få noget Thunderbirds-legetøj. Det er sådan nogle mennesker, som redder folk. For der er også onde mennesker i verdenen.Foto: Martin Ravn

Louise Blak, 19 år, gymnasieelev fra Ansager:- At blive student og rejse jorden rundt!- Jeg skal væk fra den lille fuglerede derhjemme. Nu er jeg ved at være voksen, og jeg skal beslutte mig for hvilken uddannelse, jeg skal vælge. Det er et supersvært valg. Det vil påvirke hele min fremtid, og det er, som om man kun har en chance. Derfor vil jeg også tage et sabbatår eller to for at rejse og tænke over min fremtid. Skal det være det sikre, sygeplejeske eller lidt mere risikofyldt, eventplanlægger eller design. Hvilket individ vil jeg gerne være, når jeg bliver ældre. Det er svært!- Men først skal jeg tjene nogle penge. Jeg skal arbejde i Legoland og måske også arbejde sammen med min søster, som hjælper handicappede i Varde. Foto: Martin Ravn

Natasja Kristensen, 16 år, efterskoleelev fra Grindsted:-At komme til at ride igen!I starten af oktober var Natasja på en ridetur med fire andre ryttere fra Tronsø Efterskole. På Sønder Omme-stien mødte de en cykellist. Det skræmte en af hestene, så Natasjas hest blev presset op mod hesten foran hende. Den reagerede prompte og sparkede hårdt bagud og ramte Natasja lige på skinnebenet. Hun faldt af hesten og troede i første omgang, at der ikke var sket noget. Hun undrede sig godt nok over, at hun stod helt skævt og kiggede ned. Ridestøvlen på venstre ben knækkede ud i en grotesk vinkel. Natasja havde fået et åbent benbrud. Nu er arene det eneste synlige minde om ulykken, men der går stadig lidt tid, inden Natasjas højeste ønske for 2019 går i opfyldelse: At komme til at ride igen.Foto: Martin Ravn

Poul Nielsen, 75 år, pensionist fra Hejnsvig:- At der atter kommer liv og handel i Hejnsvig og Grindsted midtby!- Før i tiden var der to købmænd, tre frisører, en slagter og et mejeriudsalg i Hejnsvig. Der var liv og glade dage. Heldigvis har vi stadig Brugsen. Men ellers er der ingenting tilbage, byerne er ved at lukke og dø. Folk kører til Kolding eller handler på nettet. Det er en skam, mener Poul Nielsen, som ud over dette stærke opråb kun har to mere beskedne ønsker: Fred på jord og penge tilbage fra skat.Foto: Martin Ravn