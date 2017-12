Husker du oktober? Pølsevognen kom til Grindsted - og Børnerådet kom til Billund

Nye byområder

I oktober blev nye byområder i både Sdr. Omme og Grindsted indviet. I Sdr. Omme blev "Byens Torv" taget i brug, efter at have været længe undervejs. Projektet, der har omdannet en del af engen midt i byen til torv, blev foreslået helt tilbage i 2010. I Grindsted blev det nye legeområdet på Vesterbrogade indviet som en del af arbejdet med at sikre Grindsted som fremtidens handelsby. I begge tilfælde foregik indvielsen i silende regn, men det afholdt ikke folk for at bakke om - som Emma og Sille Bach Birkegaard her i Grindsted.