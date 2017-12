Husker du november? Dansk Folkeparti tog sig god tid på en dramatisk valgaften

Spændende valgaften

November var præget af valgkamp. Valgaftenen i Billund Kommune bød pludselig på meget dramatik, da Venstre mistede tre mandater og dermed sit absolutte flertal. Udmeldinger fra Radikale Venstre og Konservative, om at de ikke ville give Venstre de afgørende mandater, gjorde, at det var Dansk Folkeparti, som sad med trumferne. DF tog sig derfor god tid til at forhandle med både Venstre og Socialdemokratiet. I sidste ende valgte DF at støtte Venstre og gav Ib Kristensen (V) fire år mere som borgmester, mens Per Nyhus (DF) kunne fortsætte som formand for teknik- og miljøudvalget samt blive ny viceborgmester.