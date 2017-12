Husker du august? Lynghedeskole så dagens lys - og Lego fik ny direktør

To skoler blev til én

I august blev det sidste punktum sat i en lang debat om Stenderup Skoles fremtid. Året forinden havde byrådet nemlig besluttet at lægge skolen sammen med Søndre Skole i Grindsted, så de to skoler fremover skulle have samme ledelse. Efter sommerferien 2017 var de to skoler blevet til én og havde fået fælles navn som Lynghedeskolen henholdsvis afdeling Søndre og afdeling Stenderup. Den nye opstart blev selvfølgelig fejret med at sende 700 balloner til vejrs.