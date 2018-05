Husholdningsforeningen besøger Møltrup Optagelseshjem

Grindsted: Grindsted Husholdningsforening tager den 24. maj på tur til Møltrup Optagelseshjem ved Vildbjerg.

Møltrup er en gammel herregård med avlsbygninger, hvor hjemløse mænd i alle aldre for kortere eller længere tid kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Mændene hjælper med til at drive gården. På herregården findes slagteri/pølsemageri, gartneri, værksted med omfattende produktionsaktivitet. Deltagerne får mulighed for at handle i madbutikken hvor der sælges spegepølser, kød og hjemmelavede delikatesser.

Hvis man har mulighed for at donere pænt brugt herretøj, sportstøj, fodtøj, sengelinned, håndklæder, dyner og puder, modtages det gerne.

Turen er en eftermiddagstur med afgang kl. 12.30. Tilmelding er nødvendig.