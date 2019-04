Hus i Sdr. Omme gik op i flammer

Sdr. Omme: Det er endnu uvist, hvorfor der klokken 1.38 natten til tirsdag opstod brand i et hus på Grindstedvej i Sdr. Omme. Da brandfolkene nåede frem til huset, var det overtændt, og det tog mange timer at få styr på de voldsomme flammer.

Faktisk var arbejdet med at bekæmpe branden så besværlig, at det først mange timer senere blev muligt for politiet at konstatere, at ingen mennesker kom noget til i forbindelse med branden.

- Det er først her til morgen klokken 8, at det har været muligt at komme ind på førstesalen og klarlægge, at der ikke var nogle mennesker til stede i huset, siger politikommissær Mads Højen fra Sydøstjyllands Politi.