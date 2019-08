Hund savner sin ejer: Er det din hund?

Hejnsvig: En gråhvid hanhund af racen Seberian Husky, som i sidste uge blev fundet ved Hejnsvig, savner sin ejer.

Det var i onsdags, at hunden blev fundet på Søgårdsvej. Hun har halsbånd på, men den har ikke noget hundetegn.

Hunden er nu i politiets varetægt, og Sydøstjyllands Politi søger derfor dens ejer. Politiet understreger, at hvis ikke ejeren har meldt sig inden tre dage, er der risiko for, at vovsen kan blive aflivet. Ellers vil den blive afhændet til anden side, hvilket formentlig vil sige, at den kan havne på et dyreinternat.

Rette ejer kan henvende sig til Sydøstjyllands Politi på telefon 114.