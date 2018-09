Hund løb væk i lufthavnen - er nu hjemme igen

Hunden stak af, efter den i en periode var kommet i karantæne i Billund Lufthavn. Den var nemlig, sammen med tre øvrige hunde, ankommet til Danmark, men da ejerne ikke kunne fremvise dokumentation på, at hundene havde været i karantæne, blev de tilbageholdt i lufthavnen for at være i karantæne i 24 timer.

Løb væk

I denne periode, hvor hundene er i karantæne, skal de passes af lufthavnens medarbejdere. Her gik det imidlertid galt.

- Da vores folk er ude for at lufte hundene, er der en, der river sig løs. Den har så været løssluppen i et par dage, siger Jan Hessellund.

- Efter 24 timer får ejerne udleveret tre af hundene, men den fjerde var ikke fundet. Den bliver så fundet fredag af en gruppe, som stillede med et hold for at lede efter den, lyder det fra lufthavnsdirektøren.

Han er klar over, at Billund Lufthavn på diverse sociale medier har fået en omgang tæv efter hændelsen. Han understreger dog, at tilbageholdelsen af hundene er sket efter aftale med veterinærmyndighederne - og at det iøvrigt hverken er første eller sidste gang, at det sker. At hunden løb væk, bliver karakteriseret som et uheld.

Det var medarbejdere fra Billund Lufthavn, som kørte den bortløbne hund hjem til sine ejere, da den igen var fundet.