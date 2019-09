Billund Kommune: - Jeg har lige bedt om krisehjælp.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra borgmester Ib Kristensen (V), efter han havde set nærmere på Dansk Industris nyeste undersøgelse af erhvervsvenligheden i landets kommuner. Her er en række virksomheder blevet bedt om at forholde sig til en række spørgsmål, og svarene viser, at det siden sidste år er gået voldsomt tilbage for Billund Kommune.

I hvert fald indtager Billund en beskeden placering som nummer 26 blandt landets kommuner, mens det sidste år blev til en ottendeplads. Den lavere placering behager bestemt ikke borgmester Ib Kristensen (V).

- Det er noget skidt at falde så meget. Det er det ringeste, jeg kan huske, vi er endt, så det skal vi ind og analysere på for at se, hvad vi kan gøre bedre, siger han.

- Jeg har altid sagt, at det er et mål for os at ende i top-10 i diverse undersøgelser. Det har vi også altid gjort, men nu dumper vi så ud, og det skal vi have gjort noget ved, tilføjer Ib Kristensen.