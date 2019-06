Hovedgaden skal have sin egen helhedsplan

Billund: De fleste har nok bemærket, at Billunds bymidte gennem den seneste håndfuld år har ændret sig ganske markant. Nu er turen kommet til en af byens gennemgående gader, Hovedgaden.

Billund Kommune har besluttet sig for at øremærke en halv million kroner til, at der bliver lavet en helhedsplan for, hvordan Hovedgaden i fremtiden skal udvikle sig.

- Planen skal selvfølgelig passe sammen med Billund Byvision og ikke stikke ud derfra. Desuden er der nogle ting, som er der i forvejen, som skal respekteres og tænkes ind, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Billund Byvision viser i forvejen de overordnede rammer for, hvordan byen skal udvikle sig, og her skal denne helhedsplan være næste skridt på vejen.

- Billund Byvision er en mere overordnet plan. Med denne plan bliver det mere konkret, siger Per Nyhus.