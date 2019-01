Gennem knap et par år har Arne Kristiansen knoklet for at skaffe kapital til et nyt hotelbyggeri på Åstvej. Men nu er planerne foreløbig sat på standby - det er vanskeligt at finde investorer.

Billund: Selvom det efterhånden er to år siden, at Billund Kommune gav tilladelse til, at der kunne bygges et fire etager højt hotel på Åstvej 6 i Billund, er et byggeri endnu ikke skudt i vejret. På grunden ligger på nuværende tidspunkt nogle kollegieboliger, som bliver lejet ud. Lige siden godkendelsen fra Billund Kommune kom i hus, har Arne Kristiansen, som ejer grunden og ejendommen, arbejdet på at skaffe den nødvendige kapital, så planerne om et hotel kunne blive realiseret. Det har dog vist sig vanskeligt. - Planerne står på standby, men der er ikke noget, som er udelukket, siger Arne Kristiansen. Idéerne om et hotel er altså ikke begravet, men det er heller ikke noget, der ligger lige om hjørnet. - Jeg har jo tilladelse til at lave et hotel, og det var planen, for jeg vil gerne lave sådan et hotel. Men det er ikke så ligetil at skaffe investorer til at få gang i det, siger Arne Kristiansen og tilføjer, at jagten på investorer ikke blev lettere, da Legoland annoncerede byggeriet af et nyt borghotel blot et stenkast fra Arne Kristiansens grund.

Sagen kort Det var allerede før sommeren i 2015, at Arne Kristiansen ansøgte Billund Kommune om lov til at bygge et hotel i fire etagers højde på Åstvej 6, hvor der i dag ligger kollegieboliger.



Ansøgningen medførte massiv debat. Blandt andet blev der fra beboerne i den nærliggende Skovparken afleveret omkring 100 protester.



Billund Kommune gav tilladelse til projektet efter en debat, hvor kun Konservative stemte imod.

Sådan kunne et kommende hotel ifølge en arkitekt komme til at se ud på Åstvej 6. Men det er vanskeligt at skaffe kapital, og derfor er planerne foreløbig sat på standby. Arkivfoto

Villig til at sælge Et banner på ejendommen fortæller, at Arne Kristiansen er villig til at sælge sit projekt, hvis en anden mener sig i stand til at kunne skaffe de nødvendige investorer. - Hvis nogen er interesseret i det, er jeg villig til at sælge det. Ellers kører jeg bare videre som med udlejning, siger Arne Kristiansen, der har lejet de nuværende kollegieboliger ud til en række beboere. - Tiden må vise, hvad der sker. Der er så meget gang i Billund, at det er meget svært at finde nogen, som kan eller vil noget som helst, siger Arne Kristiansen.

Massiv debat Planerne om et nyt hotel på Åstvej 6 skabte massiv debat, inden byrådet gav tilladelse til planerne. Beboere i den nærliggende Skovparken protesterede, da de frygtede gener i form af skygge og mulighed for, at gæster i det høje hotel kunne se ned i haverne. Til slut stemte hele byrådet undtagen Konservative dog for at give lov til at bygge et hotel på stedet.