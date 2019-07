På Hotel Propellen i Billund er de glade for besøgstallene denne sommer, men kunne ideelt set godt tænke sig færre bookinger i sidste øjeblik. Arkivfoto: Keld Stampe

Hoteller og kroer i Billund Kommune er fortsat i høj kurs hos mange sommerturister. Til gengæld er det blevet sværere at planlægge som følge af et stigende antal bookinger i sidste øjeblik.

Billund Kommune: Der er generelt grund til at have mundvigene oppe på hotellerne rundt i Billund Kommune, hvor de fleste forventer, at sommeren ender godt målt på overnatninger. JV har talt med fire af slagsen, og inde i Billund er der ingen tegn på, at Legos nye 'slot' har haft nogen negativ effekt på dem, snarere tværtimod, lyder det fra ejer af Refborg Hotel, Torben Klovborg Christiansen. - Sommeren har været fantastisk indtil videre med masser af glade gæster, siger ejeren, som i juni havde en belægning på 85 procent og forventer op mod 95 for juli. Tilsvarende lyder tonerne fra receptionschef på Hotel Propellen, Christina Bach-Vester. - Det er pil op i forhold til sidste sommer, især når vi også medregner vores restaurant. Vi oplevede, at folk ikke spiste meget under hedebølgen, men i år har vejret jo været knap så varmt, siger hun og nævner en belægning på knap 90 procent for begge de første officielle sommermåneder.

Konkurrence fra Lego De gode takter er dog ikke kun forbeholdt Billund, da kroejer i Sdr. Omme, Torben Hansen, bestemt heller ikke har noget at klage over. Til gengæld kunne de godt ønske sig en lidt bedre omsætning på Filskov Kro, fortæller forpagter Louise Sandfeld. - Vi har ikke opfattet det nye Lego-hotel som en direkte konkurrent på grund af deres noget høje prisniveau, men det gør vi nu, efter at de har sænket priserne meget henover sommeren, og det tror jeg rammer os, siger hun. Belægningsprocenten i Filskov er faktisk lidt bedre end sidste år, og derfor ser Louise Sandfeld ikke grund til at brokke sig, men prisen er skruet en anelse mere ned end normalt, som naturligvis kan ses på bundlinjen. Forpagteren pointerer dog, at der er parametre, hvor et kroophold i en landsby som Filskov under alle omstændigheder kan konkurrere med Lego. - Otte ud af ti af vores gæster nævner, at de er utrolig glade for roen herude, så det betyder meget for dem, siger hun.

Senere bookinger Én tendens går igen nærmest over hele linjen, og det er, at bookinger kommer ind senere og senere, og derfor er august en svær størrelse at spå om hos blandt andre Hotel Propellen. - Jeg tror, det er en tendens i tiden, da der efterhånden er så mange portaler, man kan booke overnatninger igennem og sammenligne priser hos, siger receptionschef Christina Bach-Vester. De oplever således i stigende grad, at gæster booker sig ind med kun én uges varsel, og det gælder tilmed også i forhold til store gruppebookinger på op mod 40 personer, som bruger hotellets kursusfaciliteter. - Vi kan godt undre os over, hvorfor nogle planlægger kurser med så kort varsel, siger hun og tilføjer: - Det kræver, at vi hele tiden skal kunne skrue fleksibelt op og ned for afløsere, men det synes jeg, at vi formår, siger hun. JV har også været i kontakt med Lego, men de ønsker ikke at udtale sig om deres hotellers ve og vel.