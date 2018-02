Hørt ved fastelavnsfest: - Kan en dreng egentlig godt blive dronning?

Grindsted: Selv om fastelavn egentlig var i søndags, så var der også tirsdag fastelavnsfest som en del af vinterferieprogrammet på Karensminde. Hele to gange. Evalueringen vil nok resultere i, at der næste år kun bliver én fastelavnsfest, for mens der havde været 30 udklædte børn om formiddagen, var der langt mellem kostumerne tirsdag eftermiddag.

Tre nye medarbejdere

Museumschef Ole Bisbjerg har lige fået tre nye medarbejdere og benyttede dagen til at vise Henk Nissen Boer, Marianne Sørensen og Anne Kathrine Thomsen rundt på Karensminde.

Henk Nissen Boer er med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen ansat det næste halve år til at gå alle museets samlinger igennem. Marianne Sørensen er indtil september barselsvikar for museumsinspektør Anne Louise Sigaard, og Anne Kathrine Sørensen er ansat i foreløbig tre måneder til forskellige kommunikationsopgaver for både biblioteker og museum. De var alle tre glade for at opleve museumsgården.

- Her er så mange projekter i gang, så mange ideer og så mange muligheder. Her kan man opleve levende historie, sagde Marianne Sørensen, som sammen med de øvrige blev trakteret med hjemmebagte vafler i den nyistandsatte lade.