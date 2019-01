Hørt på gymnasiet: Vælg ungdomsuddannelse med hjertet

Louise Vitting på 18 år havde kun godt at sige om HF til de gæster, der kom på besøg ved åbent hus på gymnasiet. Hun har selv valgt den toårige ungdomsuddannelse, fordi hun ikke har spor imod at skulle til eksamen i samtlige fag. Foto: Chresten Bergh

Overalt i Campus Grindsted var der lørdag formiddag åbent hus. Vælg med hjertet, lød én opfordring. Fra Louise Vitting, som går i HF, kunne man også få gode råd om at gå til eksamen.

Grindsted: Grindsted Gymnasium & HF håber også de kommende år at have fire gymnasieklasser og to HF-klasser. Konkurrencen om de små ungdomsårgange er dog i fuld gang, og som såkaldt "udkantsgymnasium" må man benytte enhver lejlighed til at fortælle de gode historier. Dem er der heldigvis mange af, og ved åbent hus lørdag var veloplagte elever klar til at fortælle. Stod det til dem, ville skolen nok blive propfyldt de kommende år.

Louises bedste eksamensråd Louise Vitting fra 2. HF kan godt lide at gå til eksamen. Her er hendes bedste råd til at klare en eksamen godt:1. Kom til timerne.



2. Forbered dig godt til eksamen. Så bliver du ikke så nervøs.



3. Vær ikke bange for at improvisere, når du står der.



4. Hav noget ekstra med. For eksempel en billedanalyse, du kan perspektivere en tekst med.



5. Tag initiativet.

Foto: Chresten Bergh I et forløb om ekspressionismen er der både teori og praksis. Her er Naia Nikolajsens bud på et ekspressionistisk landskab. Foto: Chresten Bergh

Louise elsker eksamen En af ambassadørerne for skolen var 18-årige Louise Vitting, som kunne fortælle gæsterne om HF. Selv går hun i 2. HF og fryder sig over kun at bruge to år på sin ungdomsuddannelse: - Det er super fedt at gå i HF her. Jeg synes, det er en skam, at der er sådan en fordom om, at HF er for dem, der ikke er gode nok til gymnasiet. Sådan er det overhovedet ikke, fastslog hun og forklarede, hvorfor hun selv har valgt HF: - Jeg er vildt god til at gå til eksamen, og på HF skal man jo op i alle fag. Der får jeg lige mine "15 minutters berømmelse", sagde hun og smilede stort.

Foto: Chresten Bergh Ditte Bødker Jensen følte sig godt tilpas på Grindsted Gymnasium, men ville også benytte åbent hus-dagen til at besøge Erhvervsgymnasiet. Hun satser på at begynde på et af gymnasierne til sommer. Foto: Chresten Bergh

Kunst understøtter læring På Grindsted Gymnasium kan man også lære at forstå den verden af billeder, vi alle bevæger os i. Naia Nikolajsen har haft faget billedkunst i både 1. og 3. g og elsker det. - Jeg vil være kunstner eller kunsthistoriker, så for mig har der ikke været tvivl. Men mange af mine kammerater har også valgt billedkunst, fordi man lærer meget om både teori og praksis - og kommer på ture til Aarhus og København, sagde hun. Trine Stilling, der er billedkunstlærer på gymnasiet, synes også, der er mange gode grunde til at interessere sig for faget: - I Frankrig er kunst et fag, som alle skal have, fordi man ved, at det understøtter læring på alle planer. Vi lever i en visuel verden med billeder alle vegne, og ved at lære mere om billedkunst får man en bevidsthed om, hvordan man bliver påvirket - for eksempel af de billeder, man ser på Facebook.

Vælg med hjertet En af dem, der lyttede, var Ditte Bødker Jensen, der til daglig får på Vestre Skole. Hun havde sine forældre med til åbent hus, og trekløveret havde planlagt både at besøge det ene og det andet gymnasium i Tinghusgade, for hvad vil mon være det rigtige? Ditte vil gerne bruge de tre næste år på at forberede sig på at tage en ingeniøruddannelse. Hun vil også gerne have både tysk, engelsk og spansk, og hvor kan man mon få alle ønsker opfyldt? Det var hun lørdag ude for at søge svar på. - Jeg har fået det råd at vælge med hjertet og gå efter det sted, hvor jeg har en god fornemmelse. Jeg tror, det her er et rigtig godt sted, hvor eleverne har et stærkt sammenhold. Alle virker meget søde, sagde hun, inden turen gik over til naboen, Erhvervsgymnasiet Grindsted, hvor både elever og lærere også stod klar til at fortælle og vise rundt.