Højt niveau på kunstmesse: - Kunst kan vække glæde

En række kunstnere - primært lokale - deltog lørdag i kunstmesse i forbindelse med Grindsted Festuge. Arrangøren var imponeret over det høje niveau.

Grindsted: Kunsten rykkede lørdag ind i gymnastiksalen på Nordre Skole, der dannede rammen om en kunstmesse. Her udstillede en række primært lokale kunstnere nogle af de ting, de har gået og nørklet med derhjemme.

- Jeg er forbløffet over, hvor højt niveauet er. Der er nogle, som er professionelle, mens andre har det som hobby, og de har alle sammen lært det på en måde, som jeg synes er imponerende, fortalte sognepræst Egil Hvid-Olsen, som stod bag kunstmessen.

En af de lokale kunstnere, der var med på messen, var Hanne Ernst.

- Jeg synes, der mangler lidt fokus på de mange kreative ting her i byen. Mange ting handler om sport, men vi kreative vil også gerne have lidt fokus. Det er jo en sund aktivitet, lød det fra Hanne Ernst, som er aktiv i voksenbilledskolen, der har lokaler på Nordre Skole. Et initiativ, hvor der er plads til flere, tilføjer hun.