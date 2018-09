Hjernen går til fitness: - Øvelser med ord, tal og farver gør hjernen fit

GGIF har et hold, hvor det mere er hjernen end kroppen, der bliver trænet. Målet er at blive bedre til at huske og fokusere. Og det foregår med megen latter undervejs.

Grindsted: De knækker tit sammen af grin. Når en går ind i en anden, taber sin bold eller ikke kan huske, hvilken hånd man nu skulle vifte op og ned - alt imens man trækker tallet 2 fra 10 og derpå lægger 1, 3 eller 7 til. På Bodil Hirts smarttræningshold i Magion Fitness er det ikke kroppene, der kommer til at svede, men hjernerne, der knager. Knager, så det brager, mens deltagerne fniser. Smarttræning er en ret ny træningsform, som gå ud på at holde hjernen frisk. Gennem fysiske øvelser bliver motorik, sansninger og logisk tænkning sat i sving. - Svendborg, lyder det fra Bodil Hirt. Nu skal de 12, fortrinsvis gråhårede, deltagere, huske, om kommandoen "Svendborg" betyder, at de skal kaste bolden op i luften, mens de går mellem hinanden i ottetaller. Eller var det "Struer", eller var det ved "Skanderborg", man skulle drible? - Vend jer om og gå i samme retning baglæns, lyder det fra træneren, mens deltagerne bumper ind i hinanden og smiler stort.

Man er mentalt træt, når man kommer hjem herfra. Deltager på smarttræningsholdet

Foto: Martin Ravn Irma Lambertsen er med for at holde sin hjerne i gang og for at finde inspiration til det gymnastikhold, hun selv har i Ældresagen. Foto: Martin Ravn

Nye spor i hjernen Målet er at skabe nye forbindelser i hjernen, og det kan der være brug for, synes en af deltagerne, den 68-årige Irma Lambertsen: - Jeg har nået en alder, hvor jeg glemmer ting, har svært ved at huske og lære nyt. Så er det fint, at man kan komme herhen og få sin hjerne trænet. En af øvelserne fra sidste gang er en navneleg, hvor deltagerne skulle forbinde hinandens navne med en gade. Det har virket godt: - Jeg ved ikke, hvem du er, men jeg ved, at du hedder Birthe og bor på Vestre Boulevard, siger en af deltagerne og lægger armen om Birthes skulder. Den øvelse er de enige om, at de nu kan bruge i mange andre situationer, hvor det gælder om at huske.

Foto: Martin Ravn De ler meget, mens de træner på Bodil Hirts smarttræningshold i Magion. Foto: Martin Ravn

Giver det videre Irma Lambertsen har en grund mere til at gå på holdet. Hun er frivillig instruktør på Ældresagens gymnastikhold, hvor deltagerne er endnu mere gråhårede. Hos Bodil Hirt får hun inspiration, som hun allerede har prøvet at give videre. - De gamle synes, det er er rigtig, rigtig sjovt. Det gælder ikke om at være god, men bare om at være med, og det kan de godt lide, siger Irma Lambertsen. Et forslag til deltagerne der - og til alle andre - er at gøre noget, man ikke plejer. Blot ved at række ud efter kaffekoppen med venstre hånd i stedet for den sædvanlige højre skabes der nye spor i hjernen.

Foto: Martin Ravn Dyb koncentration i træningssalen i Magion. Foto: Martin Ravn