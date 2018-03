Hjemme igen efter halvandet år: Marianne og Heidi har cyklet fra New Zealand til Danmark

Billund: Marianne og Heidi Nielsen har ikke haft en intention om at opsøge det ekstreme. Ej heller har de ledt efter noget eller været på vej væk fra noget. Faktisk gik det op for dem begge undervejs på deres lange cykelrejse, der begyndte i New Zealand og torsdag eftermiddag endte i Danmark, at de da bare skulle hjem og arbejde igen i Billund Lufthavn. Her er Marianne i billetkontoret, og Heidi ved check in, men de har lige haft halvandet års orlov.

I 2009 efter at have læst bogen 8000+, der handlede om en fyr, der cyklede fra Sverige til Nepal, besteg Mount Everest og cyklede hjem igen, fik de begge en ide om, at de skulle de også prøve.

- Vi er bidt af en gal cykel, og siden vi mødte hinanden i 2004, har vi rejst rigtig meget også med rygsæk. Vi kan godt lide at være spontane, og før vi tog afsted, har vi været på ture, der varede fra en uge til et halvt år, og det her har så været den helt store tur, forklarer Marianne Nielsen, der stammer fra Grindsted.