Hjemløse har lavet møbler af gymnastiksalens gulvbrædder

- Vi har aldrig prøvet at lave ting ud af gymnastikbrædder før, så det er ret spændende. Og det er jo især spændende, fordi vi glæder os til at se, hvordan de lokale deroppe, tager imod det, siger han.

Centret i Vorbasse, der huser flere hjemløse borgere, endte med at hjemtage syv sektioner af gymnastiksalsgulvet. Og siden er der blevet arbejdet på at indtænke brædderne i de møbler, som den socialøkonomiske virksomhed på stedet producerer for at få flere hjemløse i arbejde.

- Jeg kender en af dem, der arbejder nede på centret, så da gulvet var blevet høvlet af, ringede jeg til ham for at få ideer til, hvordan man kunne udnytte gulvet, siger Karen Qvist, der er aktiv i gymnastikforeningen i Ryde.

Her er den lokale skole godt i gang med at få lagt nyt gulv i gymnastiksalen. De gamle gulvbrædder blev i januar stillet ud foran skolen og siden har et hav af lokale hjemtaget flere af de de gulvbrædder, der stadig drypper med nostalgi. Men også Blå Kors Centret i Vorbasse har fået fingrene i nogle af gulvbrædderne - og de har lavet møbler ud af de gamle brædder:

Ryde/Vorbasse: 55 års blod, sved og tårer er blevet ofret på det gulv, der i julen 2017 blev brækket op i Ryde - en lille by nordøst for Holstebro.

Få flere i arbejde

Den nye gymnastiksal og de nye omklædningsfaciliteter i Ryde står klar til åbningsreception den 4. maj, hvor Blå Kors-beboerne er inviteret med, for at vise - og måske endda sælge - deres håndværk:

- De skal jo herop både for at sælge lidt, men også for at inspirere de lokale, der har købt nogle brædder med hjem til, hvad man kan bruge brædderne til, siger Karen Qvist.

På centret i Vorbasse håber socialfaglig medarbejder Jan Sørensen, at der med receptionen vil blive langet et par møbler over disken:

- Vi må jo her på centret ikke have overskud, så alt vi sælger går til at dække de ansattes løn og materialer. Så vi håber da selvfølgelig, at vi med salg som de her, kan få flere medarbejdere herud og måske endnu flere hjemløse i beskæftigelse, siger han.