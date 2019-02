Hjemligt og formelt: Det tiltaler mig at hjælpe andre

Malene Kjær og Catherina Sønderskov bruger en håndfuld timer om ugen på at være frivillige hos Headspace. De oplever en stor glæde ved at hjælpe andre, der står og har brug for støtte i en vanskelig tid.

- Jeg tænkte, at det ville være en fin idé, for da jeg selv var yngre, kunne jeg også godt have brugt sådan et sted, hvis der var noget, der drillede, fortæller Malene Kjær, som er 24 år og bor i Tistrup.

Grindsted: Det er de færreste mennesker, der ligefrem har for meget fritid. Det er også tilfældet for Malene Kjær og Catherina Sønderskov, der alligevel har valgt at bruge noget af deres fritid på at være frivillige hos Headspace i Grindsted.

Headspace er et gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 25 år. Mottoet er, at ingen problemer er for små, og ingen problemer er for store . Alt hos Headspace foregår på de unges præmisser, og de kan være helt anonyme, hvis de ønsker det. Der bliver således heller ikke taget referater eller ført journaler om, hvad der bliver talt med de unge om. Headspace hører til i 18 byer landet over.

- Det tiltaler mig, at man snakker sammen og hjælper hinanden med det, man ønsker. Om den unge skal have hjælp til noget personligt eller en konkret ting, er ikke så vigtigt. Det er værdien i, at man hjælper et andet menneske, siger Catherina Sønderskov.

Udsigten til at hjælpe en person, der går rundt og tumler med nogle problemer, er motivationen til at bruge sin fritid på stedet.

- I lang tid har jeg tænkt, at jeg gerne ville gøre noget for at hjælpe andre. Sådan har jeg haft det i mange år, men af personlige årsager har det måttet vente. Men nu skulle det være, for nu har jeg tiden og overskuddet til det, siger Catherina Sønderskov.

Giver en tilfredsstillelse

Der rammer hun helt plet, hvis man spørger den mere erfarne frivillige. Malene Kjær mener i hvert fald, at hun gennem sine tre år som frivillig har fået en masse ud af at bruge sin tid på Headspace.

- Jeg får en tilfredsstillelse og en glæde ud af at hjælpe. Når jeg er frivillig, er det selvfølgelig for at hjælpe andre, men jeg får også selv meget ud af det. Jeg får det godt, når jeg kan gøre noget for andre, siger Malene Kjær.

De to frivillige bruger begge omkring en håndfuld timer om ugen på at være frivillig hos Headspace. De har begge kun positivt at sige om de fysiske rammer lige ved rutebilstationen i Grindsted.

- Det er meget hjemligt og uformelt. Det betyder utrolig meget, at der er en hyggelig atmosfære, konstaterer Catherina Sønderskov.

Alligevel har de begge oplevet, at det langt fra er alle de unge brugere af stedet, som ligefrem ønsker at skilte med, at de kommer hos Headspace. For nogle er det væsentligt at bruge bagdøren, så ingen opdager, at de går ind.

- For nogle kan det godt være et tabu at komme her. Der er nogle, som helst ikke vil ses, for hvis kammeraterne står udenfor og venter på bussen, kan de måske se, at man er her. Men det er slet ikke alle, der har det sådan, siger Malene Kjær.