Hjælper undrer sig: Voldsdom sender arbejdende flygtningefamilie på statslig forsørgelse i seks år

En flygtningefamilie fra Grindsted, hvor begge forældre var i arbejde, og de tre børn under uddannelse, er ved at gå i opløsning. For halvandet år siden var de ifølge ven af familien, Lona Holm Hansen, en del af et mindre slagsmål med en anden syrisk familie. Dommen var fængsel og derefter udvisning af landet. Men da familien er statsløse palæstinensere, er der næppe andre lande, der vil tage imod dem. I stedet for at forsørge sig selv, som de har gjort hidtil, står de nu til at skulle tilbringe seks år under statens forsørgelse i en flygtningelejr.

Grindsted: Spørgsmålene hober sig op for en syrisk flygtningefamilie fra Grindsted - og for medlem af Grindsteds kvindeklub og en nær ven af familien, 66-årige Lona Holm Hansen fra Grindsted. Det i en grad, at familien er ved at blive opslugt af frustrationer og sorg, og efterhånden er nået dertil, hvor de ikke kan mere.

Vi kan lære meget af hinanden - men det betyder, at vi skal tale sammen, for det er den måde, vi kan opnå en ændring på. I Syrien bor børnene hjemme, til de er blevet gift. Det er deres kultur, men jeg har tit spurgt moren i familien, om hun så skal bestemme, hvem hendes datter skal giftes med. Hun har altid svaret NEJ, at det skal hun ikke. Til gengæld kan vi lære noget af dem om tætte familiebånd, og at tage os af hinanden i den nærmeste familie.

Lona Holm Hansen har hjulpet familien med at ringe og ansøge forskellige instanser via computeren. Deres ældste søn på 19 år, som er god til dansk, har også hjulpet meget, men indtil videre har de kun mødt en mur af ubesvarede spørgsmål. Foto: Lise Nørgaard

For halvandet år siden blev faren, der er over 60, og moren, der er sidst i 40'erne, involveret i et slagsmål i Grindsted - et uskyldigt ét af slagsen ifølge Lona Holm Hansen. Det var en diskussion, der udviklede sig i forhold til en anden syrisk familie. Forurettede anmeldte sidenhen sagen efter et besøg hos lægen.

Derudover består familien af yderligere to børn, en pige på 13 og en ung mand på 19 år, der begge har opholdstilladelse i Danmark. Forældrene er netop blevet indkaldt til at afsone deres domme - forskudt på et par uger, hvilket efterlader børnene i et tomrum i Grindsted, og hvad der venter familien bagefter, står hen i det absolut uvisse.

Lona Holm Hansen er en del af kvindeklubben i Grindsted, der arrangerer ture både i nærområdet og i hele Danmark - for at blive klogere på Danmark. Klubben er for alle kvinder stiftet af en kvinde fra Syrien, der ønskede at lære Danmark endnu bedre at kende. Lona Holm Hansen har her lært familien, der nu står til udvisning, at kende rigtig godt. Foto: Lise Nørgaard

Hvis vi ikke vil have dem...

Lona Holm Hansen kender især moren i familien, som hun har fået et tæt forhold til gennem kvindeklubben i Grindsted - en klub, der har lagt vægt på at komme ud og opleve kulturen, livet - og systemet i Danmark. Gruppen skal for eksempel snart på besøg i Folketinget.

Lona Holm Hansen er selv pensionist, men arbejdede for 18 år siden som pædagog med unge kriminelle i et varetægtssurrogat.

- Jeg har været med i rigtig mange retssale, og jeg havde altid følelsen af, at vi samarbejdede om at få det bedste ud af det for det enkelte menneske, og jeg har altid oplevet, at tvivlen er kommet den anklagede til gode, men det har jeg absolut ikke oplevet i denne sag, siger Lona Holm Hansen, der var 100 procent sikker på, at familien højest ville få samfundstjeneste for deres forseelse.

- Er vi ikke længere lige for loven? Er loven blevet strammere for udlændinge? Er det fordi, man gerne vil have så mange af dem ud af landet som muligt? Alle kan fejle, og alle har lavet fejl i deres liv. De her mennesker er kommet hertil med så meget i rygsækken, de har oplevet, at deres hus er blevet bombet, og alt er blevet ødelagt. Vi har tit talt med familien om, at politiet i Danmark ikke er korrupt og ikke kan finde på at være voldelig overfor nogen - som i Syrien, siger Lona Holm Hansen.

Hvis Danmark vil have færre problemer og udgifter med udlændinge, kan hun ikke se logikken i den sag, hun står med.

- De havde begge to arbejde, forsørgede sig selv og deres familie og betalte deres skat. Det gør de ikke mere. Så hvis Danmark ville spare penge, så er det ikke sket - tværtimod, siger Lona Holm Hansen, der er bekymret - især for børnene. Familien har en gammel bedstemor i Grindsted, og her skal den 13-årige bo, mens forældrene afsoner.