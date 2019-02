Hjælp, vi mangler læger: Kun to læger tager imod nye patienter

Billund Kommune: Har du lyst til at skifte læge, er der i øjeblikket kun to lægeklinikker i Billund Kommune, som du kan vælge mellem.

Det er en af årsagerne til, at Region Syddanmark søger efter tre ekstra nye læger til området (to i Grindsted og én i Billund).

Lægepresset i Grindsted-Billund er faktisk så stort, at området er ét af en håndfuld områder i Region Syddanmark, som regnes for lægedækningstruede. Det skyldes også, at gennemsnitsalderen blandt de 20 læger i kommunen er den højeste i regionen (undtagen Fanø, hvor der dog kun er to læger), samt at nogle af lægerne snart stopper.

- Det er lidt særligt, at der er lidt krise i Grindsted-Billund-området. Det opstår selvfølgelig lidt sporadisk, afhængig af hvilke områder der pågår generationsskifte i. Og lige i Billund Kommune er der en håndfuld læger, som er oppe i årene, siger Ulla Krogh Jessen fra regionens rekrutteringsteam inden for almene praksisser.

Regionen garanterer dog, at ingen patienter kommer til at stå uden læge. Stopper en læge, uden at klinikken er blevet solgt, går regionen ind og udbyder et lægehus, ligesom det skete med Alles Lægehus i Grindsted i 2017, da læge Jakub Galazka stoppede.