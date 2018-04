Hjælp til pårørende: Daghjem til demente holder længere åbent

Politikerne i Billund Kommune har nemlig besluttet at udvide åbningstiden markant på kommunens to demensdagcentre: Værestedet på Billund Plejecenter samt Solstrålen og Stjerneskuddet, begge afdelinger på Fynsgade Plejecenter i Grindsted. Demensdaghjemmene er et tilbud til borgere med en demensdiagnose eller demenssymptomer, så borgerne kan opholde sig på daghjemmet og deltage i sociale aktiviteter i løbet af dagen, mens de stadig bor i eget hjem.

Det hele er til for at støtte de borgere med demens, som gerne vil bo længst mulig tid i eget hjem, men hvor der er brug for aflastning.

For at kunne holde længere åbent og oprette en natstue i Grindsted opnormerer Billund Kommune personalet på begge plejecenter. Det forventes at koste cirka 780.000 kroner årligt. Pengene tages fra de tre millioner kroner, som Billund Kommune har fået fra finansloven 2018 til at øge indsatsen på ældreområdet. Det er et krav fra partierne bag finansloven (regeringen og DF), at kommunerne skal iværksætte indsatser, der aflaster pårørende til svage ældre.

Natstue i Grindsted

Baggrunden er et stigende antal borgere med en demensdiagnose, som betyder, at daghjemmene oplever stigende behov for støtte og aflastning i familier med demens. Et daghjem er med til at afhjælpe ensomhed hos demente og give borgerne mulighed for at deltage i sociale aktiviteter med ligestillede. Samtidig aflaster daghjemmene de pårørende, som man ofte ser bliver stressede af passe en borger med en demenssygdom.

Samtidig får Fynsgade Plejecenter en natstue, hvor en dement borger kan overnatte i.

- Det er en slags aflastningsbolig, som man kan skrive sig op til. Det kan være i tilfælde, hvor den demente bor hjemme, og ægtefællen så skal på ferie eller til fest. Så kan den demente få ophold i boligen, forklarer Robert Terkelsen.

Der er i dag cirka 220 borgere med diagnosen demens i Billund Kommune i dag. Forventningen er, at tallet i 2030 vil være cirka 600 mennesker.