Hjælp til midtbyerne: Økonomisk håndsrækning til Grindsted og Billund

Nu er pengene fordelt, og her har bymidterne altså fået den største del af kagen.

Ved budgetforliget sidste år aftalte partierne at sætte 1 million kroner i 2019 og 1,2 millioner kroner årligt i årene 2020-2022 af til tre formål: Styrkelse af kultur- og fritidsområdet, detailhandlen i Grindsted/Billund samt en ny borgervejlederfunktion.Nu har økonomiudvalget besluttet, hvordan pengene fordeles. I alle årene går der 250.000 kroner til hhv. kulturområdet og borgervejlederfunktionen. Bymidterne får resten: altså 500.000 kroner i 2018 og 700.000 i 2020-2022.

Uvist hvad pengene går til

Hvad de 500.000 kroner i år og 700.000 kroner i de efterfølgende år præcist skal bruges på, står dog endnu hen i det uvisse.

Handelsstandsforeningerne i begge byer har tidligere ytret ønske om en såkaldt citychef, som kan hjælpe med at koordinere aktiviteter og skabe events i byerne. Det ønske er blevet gentaget af handelsstandsforeningerne, efter at pengene blev afsat i budgetaftalen.

Imidlertid er politikerne ikke umiddelbart klar til at give pengene til byerne, hvis pengene går til ren drift og praktiske gøremål. I stedet skal der "målrettet udvikling" til, lyder det fra Ib Kristensen (V), borgmester og formand for økonomiudvalget.

- Vores tanke er, at det skal udvikle midtbyerne og handlen. Vi ved ikke endnu mere præcist, hvad det skal være, andet end udvikling. Men vi var enige politisk om, da vi satte pengene af, at det ikke skulle være en citychef, som skal klare praktiske gøremål. Dermed ikke sagt, at nogen af pengene ikke kan bruges på det, men det skal i så fald vendes i hele forligskredsen, og det er hele byrådet, siger Ib Kristensen.

Han forestiller sig dog, at der ansættes en person i en udviklingsstilling for pengene.

- Det skal være en person, som skal være med til at udvikle midtbyerne i Grindsted og Billund, så de er rustet til fremtiden, siger Ib Kristensen.