Hjælp til de frivillige: Slut med at skubbe Grindsteds flagvogn

Grindsted Handelsstandsforening og ejendomsmægler Tina Brødsgaard Mathiesen fra Home har sørget for, at vognen med flag nu kan trækkes efter en bil.

Grindsted: I mange år var det hårdt arbejde at trække eller skubbe rundt med flagvognen, hver gang der skulle flages i byen.

Det er slut nu. For vognen er blevet moderniseret, så den nu kan sættes på trækkrogen bag en bil. Ikke nok med det, så har den også fået monteret en plade, så flagene ikke kan glide frem, og der er sat en refleks og en blinkende lampe bagpå. Endelig har den fået en gang sort maling, så den nu fremstår som helt ny, skønt den efterhånden har mange år på bagen - eller på hjulene. Hvor gammel den er, er uvist, men 10-15 år slår ikke til, mener Hans Jørgen Mogensen fra Tour de Pedal, der har sørget for at sætte flag op og tage dem ned igen i Grindsted by i fire-fem år.

Det er FP Production, der har stået for opgraderingen af den gamle flagvogn, og sådan noget er ikke billigt. Det har kostet 10.000 kroner. Den udgift har Grindsted Handelsstandsforening og ejendomsmægler Tina Brødsgaard Mathiesen delt mellem sig.

- Det er et godt lokalt projekt, og vi skal støtte op om det lokale. Det er dejligt, at der er nogen, der vil gøre et frivilligt stykke arbejde for byen, siger Tina Brødsgaard Mathiesen.