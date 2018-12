Hjælp til Grindsted: Regionsrådspolitikere vil have loft over elevtal på Vejlegymnasier

Udvalget for uddannelse og arbejdskraft vil have loft over elevoptaget på nogle af de store gymnasier. Det er godt nyt for Grindsted.

Grindsted: Et enig udvalg for uddannelse og arbejdskraft anbefaler nu, at undervisningsministeren sætter loft over antallet af klasser på de store gymnasier i Vejle, det vil sige på Rosborg og Rødkilde gymnasier. Det sker på baggrund af bl.a. de bekymrede henvendelser, politikerne har modtaget fra Grindsted.

Bestyrelsen for Grindsted Gymnasium & HF har direkte opfordret regionsrådspolitikerne til at tage dette skridt, da man oplever, at Grindsted går glip af nogle elever - især fra Billund. Det presser det lokale gymnasium, der i forvejen hører til blandt de små.

- Det er vigtigt, at vi lytter til de bekymringer, vi får fra gymnasierne. Jeg mener, at det er helt og aldeles nødvendigt, at der nu fastsættes et loft. Vi skal sikre grundlaget for alle gymnasierne, også den uden for de største byer. Vores håb med det her tiltag er at få de unge fra Billund til at tage til Grindsted, siger Kristian Nørgaard (V) fra udvalget. Kristian Nørgaard bedyrer, at det ikke er hans kop te at lave begrænsninger for de unges uddannelsesvalg, men han synes, det er et nødvendigt onde.

- Vi begrænser de få for at sikre de mange. Det betyder ikke en verden til forskel for Rosborg, men det kan det gøre for Grindsted.