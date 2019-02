Historier fra Grene Sogn 3: Læs historien om netop din grund

Billund: Den 26. februar i forbindelse med Arkivernes Fællesudstilling i Billund Centret udkommer tredje bog i serien om "Historier fra Grene Sogn". Denne gang er det området Plougslund i Billund (området ved blandt andet Grenevej, Tingstedet, Engdraget og Grønningen), der er i fokus.

Udgiverne er Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn, og det er arkivleder Linda Nielsen, der har samlet historierne om de første gårde i Plougslund, hvoraf flere strækker sig tidsmæssigt helt frem til i dag.

- Jeg har fulgt ejerne af gårdene i området, indtil de er blevet udstykket til kommunen. Jeg har tilføjet navne og fødselsår på beboerne for at gøre det nemmere for slægtsforskere at følge, forklarer arkivleder Linda Nielsen.