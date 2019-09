Hest blev dræbt i færdselsuheld

Filskov: Et færdselsuheld tirsdag aften på Amtsvejen endte med dødelig udgang for en hest.

Uheldet skete klokken 20.50, da hesten pludselig løb ud på Amtsvejen. Her blev den ramt af en bilist med det resultat, at hesten fik et åbent benbrud. Den forsøgte dog at løbe videre, men herefter blev den ramt af en anden bil, der kørte i den modsatte retning.

Det blev efterfølgende nødvendigt at tilkalde en dyrlæge, som kunne aflive hesten.

Sammenstødet gav de implicerede biler flere skrammer, men ingen mennesker kom noget til.