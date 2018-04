Her gælder det om at være størst, højest og hurtigst

- Jeg er Astinas mafia. Jeg er den, der sælger mest, er mest sej og har det flotteste hår, lød det kækt fra eleven, der i dagens anledning havde indrettet en helt ny væg til fælge og været med til at få butikkens nye hjemmeside kun med fælge til at køre.

- Jeg har altid været vild med biler, og her har jeg fået øjnene op for styling. Det er fedt, sagde den 18-årige Niklas, som selv havde en flot, sort Mercedes med sænket undervogn, nye fælge og spoiler holdende ved butikken. "Mafia" står der på nummerpladsen.

Sådan var det i Vestergade lørdag fra klokken 10, da eleven Niklas Vejs Olsen holdt sin fagprøve midt i det årlige træf, som folk var kommet fra hele landet for at være med til.

Her er sænkede undervogne, lak, der skinner af times slid med voks og en pudseklud samt biler med bagagerummet, der ikke skal bruges til bagage. Her er pladsen optaget af gigantiske højttalere. Og så er der fælge, der skinner og blinker og næsten ikke kan blive store nok - og får unge mænd til at kigge henført i deres retning.

Jesper Tirstrup, der var ved at få sine store højtalere til at give endnu mere lyd.

Sænket undervogn

Men hvorfor overhovedet bruge flere tusind kroner på at sænke undervognen?

- Det er kun kosmetik, ikke for at køre bedre. Det ser godt ud, forklarede Niklas, der for tre år siden begyndte i Astina som ungarbejder og til sommer springer ud som udlært salgsassistent.

Han var ikke alene om at synes, at selv en helt ny bil skal have undervognen sænket.

Det havde den 21-årige Casper Bro, udtalt "Bro" på amerikansk, lige fået gjort med sin sølvfarvede Seat.

- Det ser bare godt ud, når bilen er lav, forklarede "Bro", som er uddannet teknisk designer og derudover er helt vild med at style biler.

- Jeg startede med scootere, og de blev også bygget om, fortalte Casper Bro, der havde købt sin Seat fra ny og allerede nu var i gang med mange nye investeringer - blandt andet et musikanlæg, der fyldte hele bagagerummet.