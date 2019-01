Her er TrekantBrands nye - hjemmelavede - logo

- At skifte logo er vitalt, og det er en krævende proces at nå til et godt resultat. Derfor har vi sammen været på en "rejse" gennem flere måneder med dette arbejde, indledte Jarl Vagn Hansen sin præsentation af logoet.

Logoet levede ikke op til forventningerne

For ham, og for brandfolkene i det hele taget, har det været vigtigt, at logoet skulle understrege de værdier, TrekantBrand som organisation står for; at det skaber en bestemt følelse hos den, der ser logoet; og at det understreger, at brandvæsenet er troværdige, seriøse og fagligt dygtige.

- Det er jo ingen hemmelighed, at det nuværende logo ikke har levet op til dette, og det har ikke levet op til jeres forventninger som medarbejdere, erkendte Jarl Vagn Hansen i sin præsentation.

Et medarbejderudvalg har sammen vurderet de forslag, som var med i den interne konkurrence blandt ansatte hos TrekantBrand.

Det vindende logo var det, der fik flest stemmer i udvalget, og som beredskabsdirektøren præsenterede i en redigeret version i forbindelse med nytårsparolen.

- Logoet er udformet som et emblem omkranset af en brandstjerne. Brandvæsenets og dermed korpsets stolthed kommer til udtryk i logoet, der samtidig udtrykker autoritet og seriøsitet mod omverdenen, lød beskrivelsen fra Jarl Vagn Hansen.

- I logoets centrum er der to korslagte brandøkser, som holdes sammen af de fire vinkler fra Trekantområdets logo. Det synlige tegn på samhørigheden mellem Trekantområdets kommuner.