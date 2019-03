Henrik vil have storken tilbage til Grindsted

Henrik Christensen fik fredag eftermiddag hejst en storkerede op ved sit hus i udkanten af Grindsted. Han håber, at et storkepar vil slå sig ned der og gøre hans sted til et udflugtsmål.

Grindsted: Henrik Christensen vil have storken tilbage til Grindsted, og nu gør han også sit til, at det kan ske. Fredag eftermiddag blev en helt ny storkerede hejst på ved hans hus på Østerbrogade 35. Det er det gule hus i trekanten mellem Ribe Landevej, Østerbrogade og Tingvejen. Her med kort afstand til å og eng forestiller han sig, at et storkepar måske kunne finde på at slå sig ned. - Storken har engang for mange år side ynglet på toppen af Grindsted Kirke. Nu har jeg gået og puslet med ideen i fire år, og da jeg så fik støtte fra kommunens borgeridé kasse, skulle det være. Jeg har plads og mulighed og vil gerne gøre noget godt for byen, siger Henrik Christensen. Billund Kommunes borgeridékasse er en kasse, som to gange om året giver støtte til lokale projekter. Henriks projekt har fået 10.000 kroner, og det er rigeligt. Han har nemlig fået forskellige venner og bekendte til at hjælpe sig.

Kim Karlsen, til højre, var en af de venner, som kom for at hjælpe med at få storkereden til vejrs. Foto: Annette Bruun Jarl

Hjælp fra flere Henrik Christensen er efter at have arbejdet mange år på Grindstedværket i dag pensionist med en stærkt nedsat lungefunktion. Det er derfor begrænset, hvad han selv kan gøre for at få sin idé ført ud i livet. Heldigvis er der flere, der gerne vil hjælpe: Mogens Lange Petersen fra Vorbasse har lavet selve reden til storken, magen til den, der er på taget af Karensminde. JN Entreprise har boret hullet til masten og hjalp fredag eftermiddag med at få den til at stå stabilt. Vognmandsfirmaet Erling Lauridsen kom med en kran, så masten kunne blive hejst til vejrs. Og så var der Henrik Christensens venner, der med både tilråb og kræfter hjalp til med at reden hejst til vejrs. Det viste sig at være lidt sværere end beregnet: Så snart reden blev vendt på siden, raslede jord og halm ud, så Henrik Christensen nu må have fat i en lift for at få gjort helt klar til et storkepar.

Så mangler der bare lidt tilretning - og nyt fyld i selve reden. Så er den klar, 15 vindomsuste meter oppe. Foto: Annette Bruun Jarl