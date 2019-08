Henrik er tvunget til at bo i Tyskland med sin unge, amerikanske kone

Henrik Andresen ville gerne have fortsat med at bo i Billund, hvor han arbejder med fragt i lufthavnen, men hans amerikanske kones alder stod i vejen.

Billund: En rejse kan som bekendt skabe mange minder for livet, men i Henrik Andresens tilfælde var en tur til USA i efteråret 2017 trods alt mere gennemgribende end for de fleste rejsende på godt og ondt.

Dengang for to år siden deltog han i ørkenstaten Nevadas festival "Burning Man", hvor han mødte en amerikansk kunstnerkvinde ved navn Elizabeth Chasse, som han hurtigt blev forelsket i.

Ret kort tid efter blev de kærester, og de begyndte at besøge hinanden via turistvisum på tre måneder ad gangen, som ifølge ham var meget intenst, da man skal have helt styr på antallet af dage sammen for at overholde loven. Siden er det dog ikke gået som oprindeligt planlagt for det internationale par.

Umiddelbart før turen til USA havde Henrik Andresen renoveret sit nykøbte hus i Billund, som lettede pendlertiden til jobbet i lufthavnen til det minimale, og i starten af 2018 blev de enige om, at hun flyttede ind hos ham, når det praktiske kom i orden.

Der var dog det problem i forhold til dansk lovgivning, at hun var og fortsat er under 24 år. Det gør det ifølge Henrik Andresen nærmest umuligt at flytte permanent til Danmark for ikke-EU borgere.

- Når jeg tænker to år tilbage, så havde jeg ikke overvejet, at det kunne give problemer, når hun er fra USA, men det har det vist sig, siger han.