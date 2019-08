Ved støttedagen for Stafet for Livet i Krogager dyster Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) mod Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen (V).

Krogager: Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), og Billund Kommunes borgmester, Ib Kristensen (V), skal på en noget uvant opgave ved støttedagen for Stafet for Livet i Krogager, lørdag den 10. august. En dag, som Bobtimisterne i Krogager står bag.

Henrik Dam Kristensen og Ib Kristensen har nemlig sagt ja til at tage et spil bob mod hinanden i den gode sags tjeneste.

Det er Bobtimisternes formand, Herluf Hansen, der har sørget for, at de forhåbentlig mange fremmødte får lidt at kigge på, og formentlig også lidt at grine af ved arrangementet, der foregår i Teglgaardshallen i Krogager. Når Henrik Dam og Ib Kristensen spidser køerne vil de forhåbentlig give hinanden kamp til stregen. Matchen begynder sidst på formiddagen, og Bobtimisterne har forberedt sig på, at det nok bliver lidt af et tilløbsstykke.

- Der bliver sat snor op omkring det bord, de spiller på, så tilskuerne ikke kommer så tæt på, at spillerne bliver distraheret. Men de skal kunne følge med i spillet, siger Herluf Hansen.

Dagen begynder klokken 9.00, og der vil stå otte standardbaner klar til spil, og så vil der være fire-fem meget specielle baner, som man kan prøve kræfter med.

Hele overskuddet fra støttedagen går til Stafet for Livet i Filskov, og formanden, Niels Pedersen, vil også være til stede fra morgenstunden, og han vil også tømme pengemaskinen. Der sker ti minutter inden arrangementet slutter klokken 17.00.