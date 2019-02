Henriette på 22 år åbner egen frisørsalon i Hejnsvig

Hejnsvig: Henriette Søgaard på 22 år fra Hejnsvig er uddannet frisør, og har altid vidst, at hun en dag ville være selvstændig. Idéen tog for alvor fart, da hun ventede sit og mandens første barn, datteren Mathilde.

- Min mand er også selvstændig, så for at få familielivet til at hænge sammen, og for at give mig selv mulighed for at arbejde mere fleksibelt, har jeg også valgt at blive selvstændig, fortæller Henriette, hvis mand til dagligt arbejder som skoventreprenør i Vejen.

Den 4. marts åbner hun sin egen frisørsalon, "Din Frisør", hjemme i privaten på Søllingdalvej 80 i Hejnsvig. Kommende kunder behøver dog ikke at vente til foråret for at bestille tid, for allerede nu tager Henriette i mod bestillinger per telefon og gennem sin Facebookside "Din Frisør". Faktisk står frisørsalonen allerede klar og venter på at Henriette slår dørene op. Det er kun småting, hun mangler at få ordnet.

- Selvom salonen er færdig og klar, har jeg valgt at åbne til marts, for det er der, at min barsel er forbi, forklarer Henriette Søgaard.