Henriette har været prinsesse i fem år: - Det er verdens bedste arbejdsplads

Det er efterhånden en tradition, at to dage i januar dedikeres til jobdag på Hotel Legoland. Denne gang den 25. og 26. januar.

Billund: Alle parkens afdelinger fra rengøring til event stod klar ved deres standere for at vise den bedste side af sig selv til de fremmødte. En af dem, der stod klar til at svare på spørgsmål fra nysgerrige kommende kolleger, var Henriette Sørensen fra Legolands eventafdeling. Hen over to dage skal hun fortælle om det at arbejde i Legoland og i eventafdelingen, hvor man både kan arbejde som prinsesse, hofnar, være inde i en af de store legofigurer, der går rundt i parken, eller hjælpe i forbindelse parkens forskellige arrangementer.

- Jeg har mødt mange gode kandidater i dag. Folk spørger typisk ind til, hvordan det er at arbejde i Legoland, og hvordan en almindelig arbejdsdag ser ud, forklarede Henriette, der selv har været prinsesse i fem år. Nu har hun taget skridtet videre og er blevet eventassistent i afdelingen.

Hun er ikke i tvivl om, hvad hun synes, er det bedste ved at arbejde i Legoland.

- I Legoland er der plads til, at man kan more sig og have det sjovt. Det er verdens bedste arbejdsplads.