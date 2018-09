Henriette fra Billund går selvstændig med konsulentvirksomhed

- Det er i princippet underordnet, hvad de fremstiller, så længe jeg kan hjælpe til med at få bedre styr på deres organisering, siger Henriette Nors, som har 27 års erfaring i bagagen inden for det økonomiske felt.

I de seneste år har fokus udelukkende været på landbruget hos Sagro, og hun ser frem til at have at gøre med små og mellemstore virksomheder i vidt forskellige brancher.

- Jeg brænder for at komme til at hjælpe specielt virksomhedsejere, men også ledere og bestyrelser med økonomiske opgaver og coaching, siger hun.

Billund: Henriette Nors fra Billund havde indtil for nylig et godt job som driftsøkonomisk konsulent hos Sagro, men der skulle ske noget nyt i karrieren, og den kommende tid kommer derfor til at blive brugt på at skaffe kunder til sin nye virksomhed HenrietteNors.dk.

Jeg brænder for at komme til at hjælpe specielt virksomhedsejere, men også ledere og bestyrelser med økonomiske opgaver og coaching.

Gøre sig synlig

Den første store opgave bliver netop at få adgang til maskinrummet hos diverse virksomheder, og til den opgave er hun indstillet på at være relativt frembrusende.

- Jeg har derfor meldt mig ind i forskellige erhvervsnetværk for at gøre mig synlig. Mails bliver hurtigt glemt, så jeg skal ud at møde folk i virkeligheden, siger erhvervskvinden, som på længere sigt også overvejer at gå ind i bestyrelsesarbejde.

Hun har ligeledes tænkt sig at ringe direkte til virksomhederne og den vej igennem få lavet nogle 'kaffemøder'.

- Det fascinerer mig at møde mange af dem, som i høj grad er med til at få Danmark til at køre rundt, og hvis jeg kan være med til at smøre hjulene, er min mission lykkedes, siger Henriette Nors.

Foreløbig vil hun have base på hjemmeadressen i Billund, men hun overvejer at finde en plads i et kontorfællesskab på lidt længere sigt.