Henning ser rødt: Frihavnens beboere slipper ikke for stor huslejestigning

Peter Poulsen, formand for bruger-pårårenderådet på Frihavnen, er chokeret over den huslejestigning, som nu rammer blandt andre hans farbror. Han har dog ikke tænkt sig at give op. Arkivfoto: John Randeris

Voksenudvalget har fået juristernes ord for, at Billund Kommune ikke må hjælpe beboerne på Frihavnen ved at påtage sig en større del af udgifterne ved ombygningen. Bruger-pårørenderåd har allieret sig med jurister fra ÆldreSagen.

Vorbasse: Forleden blev beboernes klage over en huslejestigning på omkring 1100 kroner afvist i byrådssalen. Nu følger voksenudvalget trop, så end ikke forsøget på at komme beboerne i møde ved at kommunen påtager sig en del af stigningen, bliver til noget. Voksenudvalget har ellers spurgt sig for hos juridiske eksperter om, det nye gangareal på Frihavnen kunne blive betegnet som serviceareal i stedet for boligareal. Dermed kunne beboerne nemlig slippe for den ekstra regning. Det kan det ikke. Formand Robert Terkelsen (V) og et flertal i udvalget henholder sig til den udlægning. - Vi er nødt til at følge reglerne. Jeg synes, det er ærgerligt, at beboerne ikke kan slippe for en huslejestigning, men jeg føler altså også, at de med renoveringen får et bedre hjem end før, siger han.

Sagen kort De nuværende beboere på Frihavnen får en stor huslejestigning for at lappe det hul, der gennem en længere årrække er opstået i regnskabet.Beboerne kunne ifølge et notat fra kommunen være sluppet med en meget lavere huslejestigning, hvis huslejen gennem årene havde været tidssvarende.



Sagen har siden efteråret bølget gennem det politiske system, men på bundlinjen står, at der skal rettes op på regnskabet. Det ser pt. ud til, at den regning kun kan lande et sted: Hos beboerne.

Så usympatisk Henning Sejer Madsen (DF) har et helt andet syn på den sag og så med egne ord "helt rødt", da udvalget diskuterede sagen. - Det er så usympatisk. De mennesker derude har virkelig ikke fortjent det her. Det kan bare ikke være rigtigt, lyder det fra Henning Sejer Madsen. Han bad i voksenudvalget om at få sagen udsat og undersøgt igen. Det var der ikke flertal for.