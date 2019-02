Helsehuset i Grindsted lukker: Torben Linds hænder er slidt op

Grindsted: Torsdag den 28. februar har akupunktør og zoneterapeut Torben Lind sidste arbejdsdag i Helsehuset i Grindsted, og midt i april lukker selve huset. Her har Torben Lind og psykolog Inger-Marie Wangs haft klinikfællesskab i otte år. Inger-Marie Wangs har indtil påske fortsat sin klinik i Helsehuset og flytter derefter ind i et ledigt lokale hos Lægerne i Vestergade.

Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu. Jeg skal lige tygge på det her, men et eller andet skal jeg nok finde ud af.

Helsehuset i Jernbanegade er ejet af NJ Group. Bo Larsen herfra vil hellere end gerne leje huset ud til andre behandlere, når Torben Lind og Inger-Marie Wangs er rykket ud.Han fortæller, at huset blev sat helt i stand for otte år siden og indeholder blandt andet to klinikker. Bo Larsen kan kontaktes på 40216 4814.

Fingre er slidt op

Torben Lind har i halvdelen af sit liv arbejdet med akupunktur, zoneterapi og akupressur-massage. Nu er hans fingre slidt op, og han følger sin læges råd om at stoppe nu.

- Jeg havde ellers håbet, at jeg kunne fortsætte til efterløn om godt to år og derefter måske bare have arbejdet lidt. Men det går ikke. Jeg skal være sygemeldt et stykke tid og igennem en operation, siger han.

Torben Lind har derfor brugt det seneste stykke tid på at tage afsked med sine patienter, hvoraf mange har gået hos ham i mange år.

- Det er virkelig trist og vemodigt. Jeg havde lige i sidste uge en kunde på 94 år, som har gået hos mig i 23 år. En anden har gået ved mig i 28 år, så jeg får mange knus og klem og tårer de her dage, fortæller han.

Hvad Torben Lind skal arbejde med efter veloverstået operation, er endnu uklart. Han har en fortid som bilsælger, men om det går i den retning, ved han endnu ikke.

- Jeg vil gerne finde et job uden det helt store ansvar. Jeg har arbejdet vildt meget og havde for tre år siden min første tre ugers sommerferie i 20 år. Jeg har brugt mange aftener og weekender på det her, for det er jo mit livsværk, jeg nu må sige farvel til, siger han.