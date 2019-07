Landsbyggefonden har næsten sagt ja til at støtte renoveringen af Tingparken i Grindsted. Borgmester forventer velvilje i byrådet, der skal stille garanti for lånet.

Grindsted: En storstilet renovering af Tingparken er rykket et stort skridt nærmere. Landsbyggefonden, der skal bidrage med en stor del af pengene, har sendt medarbejdere på besøg i Grindsted, så de ved selvsyn kunne at konstatere, at det haster med at komme i gang med blandt andet nye vinduer, køkkener og badeværelser. Nu mangler bare Landsbyggefondens endelige godkendelse.

Udover penge fra Landsbyggefonden skal boligforeningen ud og låne et større beløb, og det lån skal Billund Kommune stille garanti for. Det er en sag, som borgmester Ib Kristensen (V) forventer snart at få til politisk behandling i byrådet. Byrådet har godkendt helhedsplanen.

- Jeg er helt sikker på, at der er politisk velvilje i byrådet. Nogle af lejlighederne i Tingparken er jo over 50 år gamle og trænger i høj grad til en kærlig hånd, siger han.

En af dem, der i høj grad satser på kollegernes velvilje er, socialdemokraten Jeyarajah Rasiah. Han er også formand for den store afdeling i Tingparken og har sammen med resten af bestyrelsen i flere år arbejdet på at få en tiltrængt renovering af de gamle lejligheder sat på dagsordenen.

Flere sager med skimmelsvamp og genhusning af beboere er noget af det, der har speedet processen op. Desuden viser tilstandsrapporterne, at der er problemer med indeklimaet i halvdelen af boligerne.

- Vores mål er, at Tingparken skal komme til at fremstå flot og moderne, siger han.