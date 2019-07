Heldigt uheldssted: 300 liter olie blev reddet

- Heldigvis holdt han lige ude foran et autoværksted, så de hjalp med at få sat noget papir i hullet, så udstrømningen kunne minimeres. De fandt pumper og tønder frem, så der blev pumpet 300 liter olie ud i den utætte tank, fortæller indsatsleder Jan Nielsen fra Billund Brandvæsen.

Uheldet skete kort før klokken 10, hvor den polske chauffør ved et uheld kom til at få en jernstang banket ind gennem dieseltanken, så han tabte olie.

Hejnsvig: Det kunne være endt med en større forurening, da en polsk lastbilchauffør midt på formiddagen havde et uheld på Bredgade i Hejnsvig.

Heldigt sted

I alt endte omkring 100 liter olie med at ryge ud på vejen, men omstændighederne taget i betragtning skete uheldet på et særdeles heldigt sted, hvorfor det hurtigt lykkedes at få minimeret balladen.

- Forureningen bliver minimeret af, at der er en kantsten og hård grus i rabatten, så olien samlede sig i pytter, som vi hurtigt kunne samle op. Hvis det var sket 10 meter længere tilbage, ville det løbe ned i et afløb, og hvis det var 50 meter længere fremme, ville det løbe i en bæk. Så det var det rigtige sted, det skete, siger Jan Nielsen.

På uheldsstedet blev der hurtigt ryddet op, og der er på nuværende tidspunkt ingen fare for, at det kommer til at betyde en yderligere forurening.

- Vi fik samlet det op, der skulle samles op. Miljøvagten var ude og kigge, og vi fik gravet de to baljer grus væk. Det var det hele, lyder det fra indsatslederen.