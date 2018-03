Heldig: Egon skrabede sig til 1,2 millioner kroner

- Men nu kan hun jo se, at tålmodighed betaler sig, siger den heldige vinder med et grin.

Han råbte straks til sin kone: "Vi har vundet", og hun kvitterede med et "Årh hold op", da hun synes, han har spenderet lidt for mange penge på skrabelodder i forhold til, hvad der er økonomisk er kommet retur. Parret har aldrig før vundet mere end 50 kroner.

- Det var en fredag efter spisetid. Min kone var på vej i bad og så kom jeg i tanke om, at jeg havde et skrabelod, jeg ikke havde skrabet. Du ved, det er sådan en ting, man gør noget særligt ud af. Egentlig fokuserede jeg mest på engangsbeløbet, som var på en million kroner. Så da jeg pludselig havde skrabet tre ens felter med 10.000 kroner, blev jeg helt paf, fortæller Egon Elbæk.

Det var nemlig lige præcis det, som 54-årige Egon Elbæk gjorde, da han i slutningen af februar købte et skrabelod "Million Quick" hos Bladcentralen på Birketorvet i Grindsted. Der gik dog en hel uge, inden Egon Elbæk skrabede det og fandt ud af, at han havde vundet.

Nervepirrende

Da Egon jo skrabede loddet en fredag aften, måtte parret gå hele weekenden, før skrabeloddet kunne indleveres til banken.

- Det var altså noget nervepirrende, for hvor skal man lige gemme sådan et. Jeg kan sige så meget, at vi havde den med i tasken, som vi holdt godt fast på, uanset hvor vi gik. Man føler jo, at alle kan se på en, at man pludselig er blevet millionær, siger han og fortsætter:

- Og den kom også med ind i soveværelset om natten.

I første omgang ville parret kun fortælle den nærmeste familie om gevinsten. De inviterede derfor deres tre børn til middag den kommende uge, hvilket var lidt usædvanligt på en hverdagsaften.

- Det var jo en lidt speciel nyhed, vi skulle overbringe. Så vi havde taget lidt finere tøj på end normalt og havde bestilt mad udefra. De startede med at joke med, om vi havde vundet i Lotto. Så de havde luret, at der var noget i gærde.

Børnene synes, det var fantastisk, at deres forældre havde vundet. Så familien havde en dejlig aften med børn og børnebørn, som også skal have glæde af pengene.

Foreløbig er noget af den første udbetaling gået til en ny opvaskemaskine. Og Egon Elbæk drømmer også om en charterrejse i nærmeste fremtid, ligesom gulvtæpperne i stuen skal skiftes. Men først er der en vigtig begivenhed i familien som skal fejres.

- Min datter skal giftes til maj, så der skal vi ud og købe fint nyt tøj. Gevinsten kunne simpelthen ikke være kommet på et bedre tidspunkt, siger Egon Elbæk.