Hejnsvig-præst tager på husbesøg med spørgeskema: - Hvem mener du, Jesus er?

- Når folk ikke er hjemme, lægger jeg et skema i postkassen, men det er en rigtig god måde for mig at komme rundt på. Med et spørgeskema får vi et fælles udgangspunkt til en snak. Jeg vil gerne vide, hvad den anden mener og signalerer et værd til personen på den anden side, for selvom man ikke kommer i kirken, er man altså præcis lige så meget værd af den grund, påpeger Jørgen Johansen, der er rigtig glad for, at han har taget initiativet. Modtagelsen af både ham og skemaerne har nemlig været overvældende:

Hejnsvig: Hvad var din oplevelse af et arrangement, som du deltog i i kirken? Hvornår vil du helst komme til gudstjeneste? Har du en bibel? Og hvem mener du, Jesus er? Det er blot nogle af de ti spørgsmål, som sognepræst Jørgen Johansen i Hejnsvig har valgt at stille i et spørgeskema, som han lige nu personligt er på vej ud med til hver enkelt husstand i sognet.

Hvad tænker folk egentlig om kirke, kristendom og missionshus? Selv en præst kan blive i tvivl ifølge Jørgen Johansen, der har ladet sig inspirere af sognepræst Niels Jørn Fogh fra Herlev, hvor kun 47 procent er medlem af folkekirken. Han har brugt metoden i 30 år. En metode, som Jørgen Johansen nu har tilrettet til Hejnsvig.Dertil har Jørgen Johansen i samarbejde med missionshuset arrangeret et ALPHA kursus, der handler om det helt grundliggende i kristendommen og sætter ord på troen på en jordnær måde. For eksempel kan man stå som "Moses ved det Røde Hav" og ikke ane, hvad vi skal gøre, men det giver kurset bud på. Kurset kører over 11 søndage fra kl. 18:30 i missionhuset i Hejnsvig. Aftenen består af aftensmad, en halv times oplæg, hvorefter der er debat. Kurset har første dag søndag den 9 september. Deltagelse koster 40 kroner.

Jørgen Johansen tror, der er et stort behov for at tale om de mere eksistentielle sider af livet. Arkivfoto: Annett Bruhn

Flere i kirke

Formålet for ham er at finde ud af, hvad der rører sig i hans sognebørn.

- Hos et par fik jeg for eksempel at vide, at de gerne vil gå til gudstjeneste klokken 11, for der er de færdige med rundstykkerne om søndagen, og de spurgte mig, om det var grund nok, og det er det, for vi diskuterer tit, hvornår vi skal lægge gudstjenesterne, og her får vi et svar på, hvorfor de måske ikke kommer til en tidligere gudstjeneste, siger Jørgen Johansen, der håber på, at spørgeskemaerne på længere sigt vil give anledning til, at flere bruger kirken.

- Jeg er i hvert fald kommet tættere på folk. Vi har set hinanden i øjnene og haft noget sammen, og på den lange bane giver det en anden samhørighed, siger Jørgen Johansen, der kan forestille sig, at undersøgelsen kommer til at stå på i lidt længere tid end først antaget - fordi det tager tid. Herefter vil Jørgen Johansen analysere sine resultater og se på, hvad han kan gøre for at møde folks åndelige og spirituelle behov i dag.