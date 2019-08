Hejnsvig Skole løber for lungesyge børn - og deres egen skolekammerat

I april 2020 løber Hejnsvig Skole Team Rynkeby Skoleløb til fordel for børnelungefonden - ikke mindst fordi at én af skolens elever har en kritisk lungesygdom.

Hejnsvig: Hejnsvig Skole deltager som noget nyt i Team Rynkebys skoleløb den 3. april næste år. Team Rynkeby skoleløbet er Nordens største motions- og velgørenhedsløb, hvor elever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme. I Danmark løber børn over hele landet til fordel for børnelungefonden.

Inden løbet sælger eleverne "sponsormærkater" til familie, venner og lokale erhvervsdrivende. Sponsormærkaterne sælges for en valgfri donation, der går ubeskåret til Børnelungefonden. Indsamlingen til Børnelungefonden starter cirka tre uger før løbet, og skolerne kan løbende følge med i, hvordan det går med deres egen indsamling. Èn ting er god motion for alle elever, men det giver også en fælles sag at samles om ifølge skoleleder Steen Møller.

- Vi har et barn her på skolen, der har en kritisk lungesygdom. Pengene går jo ikke direkte til hende, men det er i sig selv grund nok til at løbe, at vi har en elev med en lungesygdom her på skolen. Det er også læring for alle andre elever, siger Steen Møller, der blev opfordret af elevens familie til at deltage i skoleløbet.

Det er gratis for skolen at deltage i løbet, og skolen modtager alle undervisningsmaterialer.