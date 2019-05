Hejnsvig Marked fejrer 10 års jubilæum

- Der vil være masser af fine nye ting i år. Ikke alt er kommet på plads, men det plejer at være meget blandet fra beton og et halvt køkken til solbriller og en vaskemaskine, siger Marianne Balsgaard, der er kasserer i markedsudvalget.

Hejnsvig. Hejnsvig Marked kan i år fejre 10 års jubilæum, og det bliver med superjumbers for børnene om dagen, og musikalsk underholdning for de voksne om aftenen.

Lørdag med fest og fællesspisning

Lørdag sluttes markedet af med en brag af en fest med fællesspisning, hvor bandet Metropol spiller op til dans. Til selve festen er der plads til 200 mennesker, men der er rift om billetterne.

- Vi har stadig nogle få billetter tilbage, men man skal skynde sig, siger Marianne Balsgaard. En billet koster 100 kroner og kan købes i Dagli' Brugsen i Hejnsvig.

Markedet begyndte i sin tid, fordi der skulle samles penge ind til hallen i byen. Nu er der ikke længere et overordnet formål, men derfor fortsætter markedet alligevel.

- Nu er markedet blevet et samlingspunkt og en tradition for alle i byen. Vi ser i hvert fald frem til en weekend med højt humør og glade gæster, siger Marianne, der forventer et sted mellem 400 og 500 gæster i løbet af de to dage, hvis altså vejrguderne er nådige.

- Jeg håber og beder til, at vejret er med os.