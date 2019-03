Hejnsvig Lokalråd drøfter mulige vejændringer med Vejdirektoratet

Vi overvejer at få farten sat ned fra 50 til 40 km/t, for der bliver kørt lidt stærkt gennem byen, og så overvejer vi at få slettet nogle af chikanerne, så trafikken lettere kan glide gennem byen.

Trafikken kan glide lettere

Lokalrådet har således taget kontakt til Vejdirektoratet for at tage dem med på råd:

- Vi har kigget på, om farten kunne sættes ned fra 50 til 40 kilometer i timen, for det går lidt stærkt gennem byen, som det er nu. Vi vil også spørge dem, om vi kan fjerne nogle af chikanerne, så trafikken kommer til at glide lidt lettere. Som det er nu, kan to lastbiler ikke køre forbi hinanden, forklarer Ove Møberg, der også forestiller sig, at det kan afhjælpe noget af larmen i husene.

Også en omfartsvej, der kan lede den tunge trafik rundt om byen, har været på tale og er blevet diskuteret på Hejnsvigs Facebook-gruppe, hvor borgerne kan kommentere initiativet.

- Vi er dog ikke interesseret i, at trafikken ledes helt uden om byen, for vi vil gerne have, de kommer forbi brugsen, men vi er slet ikke så langt endnu. Vi vil rigtig gerne have Vejdirektoratet med på råd og høre om deres erfaringer, og hvad de siger til vores begrundelser, siger Ove Møberg, der ikke mener, at det vil gøre den store forskel for bilisterne at sænke farten til 40 kilometer i timen.

- Der er en kilometer igennem byen, så der er ikke så langt, siger Ove Møberg, der lægger vægt på, at det fortsat er sikkert for skolebørn at krydse fodgængerfeltet ved brugsen, hvor der også er skolepatrulje.

Også skiltningen i byen har været diskuteret. Den trænger nemlig også til en opdatering for eksempel i forhold til skiltning til Billund.