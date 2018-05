Hejnsvig Kirke: Graveren Hugo havde sidste arbejdsdag

Hejnsvig: Efter 28 år som kirkegårdsgraver og kirketjener blev gudstjenesten søndag i Hejnsvig Kirke sidste arbejdsdag ved kirken for 62-årige Hugo Rechagel Kristensen.

Han har besluttet sig for at gå på efterløn. Det sker ganske vist først med udgangen af juni, men da Hugo nu skal have afviklet seks ugers ferie var søndag sidste arbejdsdag i kirkens tjeneste. Efter gudstjenesten blev der holdt afskedsreception for Hugo Rechnagel Kristensen i forsamlingshuset.

Men inden da skulle alle kirkegængerne hilse af med den afholdte graver og kirketjener, så der gik lidt tid inden han kunne sætte kurs mod forsamlingshuset.

- Jeg har valgt at gå på efterløn nu, mens jeg har et godt helbred. Men det var bevægende at sige farvel til både kirkegængerne og menighedsrådsmedlemmerne, siger Hugo Rechagel Kristensen, der fylder 63 den 30. juni.

- Det bliver så præcis 28 år siden, at jeg begyndte her, for jeg startede den 1. juli 1990, fortæller Hugo Rechagel Kristensen.

Hugo Rechagel Kristensen er født og opvokset i Hejnsvig. For 47 år siden kom han i lære som tømrer hos sin far, tømrermester Jens Christian Kristensen, der kun havde lærlinge ansat.

Så da den unge Hugo var udlært, var han nødt til at finde arbejde i andre firmaer. Han blev først ansat i LL Huse i Hejnsvig, hvor han var i fire år. Så startede Erik Holm, som Hugo arbejdede sammen med hos LL Huse, for sig selv og han ansatte Hugo, der også har været ansat hos Fugdal Tømrer og Snedker i seks år og et par år ved tømrermester Henning Gade.