Hejnsvig Borgerforening fylder 100 år

Fra starten havde Hejnsvig Håndværkerforening 19 medlemmer, i dag er der ca. 230, og hele ideen var at være et organ, hvor borgerne kunne fremføre deres synspunkter angående byens ve og vel.

Nye navne

Noget af det første bestyrelsen foretog sig, var at anmode sognerådet om forbedringer af Stationsvejen, og af en artikel i forbindelse med 60 års jubilæet i 1978 fremgår det, at foreningen gennem årene i det hele taget har gjort meget for at forbedre vejnettet i byen. Desuden også at det var foreningen, der i sin tid, for 300 kroner årligt, fik døgnbemandet telefoncentralen.

Undervejs har foreningen skiftet navn af et par omgange. Man ved med sikkerhed, at det skete første gang i 1922, hvor den kom til at hedde Hejnsvig Borger- og Håndværkerforening. Til gengæld fremgår det ikke af de eksisterende protokoller, hvornår den blev til Hejnsvig Borgerforening.

I dag er det lokalrådet, der har overtaget rollen som byens talerør. Borgerforeningens arbejde er af mere praktisk og arrangerende karakter. Det er f.eks. den, der afvikler byens juleoptog og sammen med menighedsrådet står bag den årlige fastelavnsfest i forsamlingshuset og Sankt Hans festen i anlægget. Det er også den, der vedligeholder Hjertestien samt stisystemet ved søen, sørger for flaghejsning på byens ni flagstænger og som står for julebelysningen.