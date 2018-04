Heine fylder 80 år men vil ikke på pension: - Det er først når jeg bliver gammel

Familieforøgelse blev det også til. En datter, Anette og to sønner, Torben og Søren. Og siden med 14 børnebørn og for nylig også et oldebarn.

Ikke lang tid efter overtagelsen købte Heine Jakobsen en maskine til at fritlægge kartofler, og det skulle vise sig at blive starten til Hjortlund Maskinstation.

- Men der gik nu nogle år inden det det blev rigtigt seriøst mellem os, fortæller han med et glimt i øjet. Et glimt som efter sigende har kendetegnet gennem hele livet.

Heine Jakobsen har hele sit arbejdsliv været beskæftiget inden for landbruget. Som 17-årig blev han uddannet på Hammerum Landbrugsskole og herefter tjente han først på en gård I Ilskov og senere på en anden i Hinnum. Tæt på sit barndomshjem, en gård på Brunbjergvej 41 mellem Grindsted, Billund og Filskov, hans far erhvervede sig tilbage i 1923.

Stadig fuld fart på

I dag er det sønnen Torben, der driver gården og maskinstationen.

- I 2000 dannede vi et interessentskab, og her kom Torben med, og i 2010 tog han så helt over, fortæller Heine Jakobsen.

Men, at det nu er sønnen, der står i spidsen for foretagendet, har dog ikke fået "den gamle" til at opgive ævred. Han bidrager stadig i dagligdagen, selv om han i princippet ikke er ansat.

- Jeg laver mig en kande kaffe og møder op kl. 6.50 hver dag, og når vi har fået kaffe, går jeg i gang. Forleden skulle jeg til Plougslund for at pløje. Her blev jeg så afløst kl. 17.30, for jeg skulle også lige hjem for at læsse wrap baller. Men jeg var færdig kl. ca. 19, og så kunne jeg holde fri. Men det er nu kun i de travle forårsmåneder det er sådan. Om vinteren kan jeg holde fri allerede kl. ca. 17.30, siger Heine Jakobsen.