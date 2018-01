Heidi og Villy lukker Profil Møbler i Grindsted

Søndag er det sidste chance for at købe møbler hos Profil Møbler på Thorsvej 100. Ægteparret bag flytter butikken til Struer.

Grindsted: Det kan åbenbart ikke lade sig gøre at drive en møbelforretning i Grindsted.

Den eneste af slagsen i byen, Profil Møbler på Thorsvej 100, lukker på søndag, og så Grindsted igen uden en decideret møbelforretning.

Årsagen til, at ægteparret Heidi Sonne og Villy Hvidberg har valgt at lukke butikken i Grindsted, er, at de er blevet tilbudt et billigere lejemål i Struer, der er større end i Grindsted, og den nye butik åbner den 15. februar.

- Vi fik et godt tilbud, og det er gået lidt hurtigt. Den nye butik ligger ud til en befærdet vej til Holstebro, men vi har været glade for at være i Grindsted, siger Villy Hvidberg.

Ægteparret åbnede butikken på Thorsvej i sensommeren 2015. I starten havde de kun omkring 1000 kvadratmeter - eller det halve af bygningen - men i sommeren 2016 lejede de det resterende areal - altså hele bygningen, der er på 2000 kvadratmeter.

Det er dog ikke kun huslejen, der har spillet ind i ægteparrets beslutning, men også beliggenheden, som er tættere på deres hjem, som ligger i Hosager, der ligger mellem Holstebro og Herning.

Konceptet i Profil Møbler har været, at møblerne er blevet købt hos grossister, og det har ofte været restpartier og ind i mellem har Villy Hvidberg købt hele containere med møbler hjem til butikken i Grindsted.